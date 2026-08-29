Fans außer sich: Céline Dion zeigt sich in Paris

Sängerin: „Paris ist mein zweites Zuhause“

Dion freute sich sichtlich über den herzlichen Empfang in Paris. „Das ist mein zweites Zuhause“, sagte sie. Mit Blick auf das Comeback in zwei Wochen sagte sie: „Ich bin bereit und ich bin natürlich etwas aufgeregt.“ Der Superstar fügte hinzu: „Es ist wie eine Geschichte, die weitergeht.“