Fans außer sich: Céline Dion zeigt sich in Paris

Es ist ein seltener Auftritt der Hitsängerin: Céline Dion ist vor ihrem Bühnen-Comeback am Freitag in Paris eingetroffen. In einen beigen Trenchcoat gehüllt und mit großer schwarzer Sonnenbrille warf sie ihren Fans vor ihrem Hotel Kusshändchen zu – die waren außer sich vor Aufregung.
Die Kanadierin nahm sich Zeit, um ihre Fans zu grüßen. „Wir werden dich immer lieben“, sagte ein Fan. Ein anderer schwor: „Wir werden dich wie eine Königin aufnehmen.“
Begeisterung nach Comeback-Ankündigung
Nach jahrelanger Pause hatte die 58-Jährige Anfang des Jahres angekündigt, wieder Konzerte zu spielen. Ihr Bühnen-Comeback findet am 12. September in der Plenitude Arena bei Paris statt. Bis zum 17. Oktober folgen etliche weitere Auftritte und eine Reihe von Konzerten im Mai 2027.
Céline Dion leidet unter Autoimmunerkrankung
Fans hatten die Nachricht mit riesiger Begeisterung aufgenommen. Die Veranstalter meldeten einen enormen Ansturm auf die Tickets. In den vergangenen Jahren war Dion nur noch selten aufgetreten. Sie leidet seit 2022 unter dem Stiff-Person-Syndrom, einer seltenen Autoimmunerkrankung, die mit Muskelversteifung und Krämpfen einhergeht.
Sängerin: „Paris ist mein zweites Zuhause“
Dion freute sich sichtlich über den herzlichen Empfang in Paris. „Das ist mein zweites Zuhause“, sagte sie. Mit Blick auf das Comeback in zwei Wochen sagte sie: „Ich bin bereit und ich bin natürlich etwas aufgeregt.“ Der Superstar fügte hinzu: „Es ist wie eine Geschichte, die weitergeht.“
„Sie ist wirklich da“
Nach der Reise in die französische Hauptstadt wünschten die Fans ihr viel Kraft und dass sie sich gut erholt. Manche waren aber auch geschockt vom Anblick ihres Idols. „Sie ist wirklich da, wie der Messias, der auf einer Wolke auftaucht“, zitiert die Zeitung „Le Parisien“ einen Fan.
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