„Ein Skandal!“ Aufregung nach Last-Minute-Drama

Riesengroße Aufregung in Frankreich! Nach dem 2:2 gegen Topklub Paris Saint-Germain platzte Lille-Präsident Olivier Letang der Kragen.
Wie die „L’ Équipe“ berichtet, schimpfte Olivier Letang am Freitag in der Mixed Zone. „Das ist ein Skandal“, rief der Boss von Lille nach dem Last-Minute-Drama.
Kurz zuvor hatte Paris Saint-Germain mit zwei späten Treffern eine Niederlage bei Lille noch abgewendet. Vitinha (91.) und Marquinhos (95.) retteten dem französischen Meister und Champions-League-Sieger im Schlager der zweiten Ligue-1-Runde ein 2:2.
Was für Ärger beim Heimteam sorgt: Schiedsrichter Eric Wattellier hatte eigentlich nur drei Minuten Nachspielzeit angezeigt. „Ich kann verstehen, dass sie 30 oder 40 Sekunden draufpacken wollen, aber am Ende sind es die 15 Sekunden zu viel, die das Spiel kippen“, haderte Lille-Kapitän Benjamin Andre bei „Ligue 1+“.
Paris noch sieglos
Hakon Arnar Haraldsson (21.) und Dilane Bakwa (84.) hatten Lille zuvor jeweils nach Vorarbeit von Ex-Weltmeister Olivier Giroud mit 2:0 in Führung gebracht. Paris ist nach dem 2:2-Remis zum Auftakt gegen Rennes noch sieglos.
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