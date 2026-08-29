„Ein Skandal!“ Aufregung nach Last-Minute-Drama

Was für Ärger beim Heimteam sorgt: Schiedsrichter Eric Wattellier hatte eigentlich nur drei Minuten Nachspielzeit angezeigt. „Ich kann verstehen, dass sie 30 oder 40 Sekunden draufpacken wollen, aber am Ende sind es die 15 Sekunden zu viel, die das Spiel kippen“, haderte Lille-Kapitän Benjamin Andre bei „Ligue 1+“.