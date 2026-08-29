Nager auf dem Rückzug: Weniger Ratten in New York

Zwei bis drei Millionen Ratten

Nach Schätzungen leben in der US-Metropole mit 8,5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern etwa zwei bis drei Millionen Ratten. Die Nager haben eine hohe Vermehrungsrate und sind gesundheitsgefährdend. Sie können Infektionskrankheiten wie das Hantavirus übertragen.

Als wichtigen Grund für den Rückgang der Zahlen sieht die Stadtreinigung ihre 2022 begonnene „Trash Revolution“: Müllsäcke, die lange zum New Yorker Straßenbild gehörten und Ratten reichlich Nahrung boten, verschwinden demnach zunehmend von den Gehwegen. Stattdessen schreibt die Stadt für immer mehr Haushalte und Unternehmen Mülltonnen vor.