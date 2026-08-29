Dealer versteckte geladene Pistole in Unterhose

Bei einer Observierung in Wien-Simmering klickten die Handschellen: Ermittler beobachteten die Übergabe einer Tasche – darin befanden sich rund 8,5 Kilogramm Marihuana. Bei weiteren Durchsuchungen stießen die Beamten auf noch mehr Drogen, Bargeld und schließlich sogar eine geladene Pistole ...
Schlag gegen die Suchtmittelkriminalität in Wien: Zwischen Mittwoch und Freitag gingen Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) gegen eine mutmaßliche Drogenbande vor.
Taxi mit Empfänger angehalten
Den Ermittlern war bei einer Observation eine Taschenübergabe zwischen zwei Männern aufgefallen. Der mutmaßliche Empfänger stieg anschließend in ein Taxi. Die Beamten hielten den Wagen an. Der 27-Jährige soll dabei heftigen Widerstand geleistet haben. Zwei Polizisten wurden leicht verletzt.
Marihuana und Kokain in Wohnung entdeckt
Bei der Kontrolle machten die Ermittler einen beträchtlichen Fund: In der Tasche befanden sich rund 8,5 Kilogramm Marihuana. Auch der mutmaßliche Übergeber, ein 33-jähriger Österreicher, wurde festgenommen. Bei einer freiwilligen Nachschau in einer Wohnung trafen die Beamten weitere Männer an. Dort wurden nochmals rund 4,3 Kilogramm Marihuana und 61 Gramm Kokain entdeckt.
Weitere Festnahmen und Sicherstellungen folgten. Insgesamt stellten die Ermittler laut Polizei knapp 13 Kilogramm Marihuana, rund 61 Gramm Kokain und mehrere Tausend Euro Bargeld sicher. Doch damit war der Einsatz noch nicht vorbei. Im Zuge der weiteren Ermittlungen geriet ein weiterer mutmaßlicher Mittäter ins Visier der EGS. Gegen den 25-Jährigen bestand bereits eine Festnahmeanordnung.
Mann hatte Pistole in Unterhose versteckt
Bei seiner Festnahme fanden die Beamten eine geringe Menge Methamphetamin und Bargeld. Bei der Durchsuchung vor der Einlieferung in die Justizanstalt kam es dann zu einem Schreckmoment. Der 25-Jährige soll plötzlich versucht haben, eine in seiner Unterhose versteckte, geladene Pistole zu ziehen. Die Beamten konnten dies laut Polizei unter Einsatz von Körperkraft verhindern und die Waffe sicherstellen.
Der Tatverdächtige wurde anschließend in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen laufen.
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