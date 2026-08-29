Dealer versteckte geladene Pistole in Unterhose

Mann hatte Pistole in Unterhose versteckt

Bei seiner Festnahme fanden die Beamten eine geringe Menge Methamphetamin und Bargeld. Bei der Durchsuchung vor der Einlieferung in die Justizanstalt kam es dann zu einem Schreckmoment. Der 25-Jährige soll plötzlich versucht haben, eine in seiner Unterhose versteckte, geladene Pistole zu ziehen. Die Beamten konnten dies laut Polizei unter Einsatz von Körperkraft verhindern und die Waffe sicherstellen.