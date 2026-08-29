Formel 1: Weltmeister trifft Zukunftsentscheidung

Die Tinte ist trocken: Lando Norris, amtierender Weltmeister in der Formel 1, verlängert seinen Vertrag bei McLaren bis 2030!
„McLaren ist mein Zuhause, und ich freue mich sehr, einen neuen Vertrag unterschrieben zu haben“, jubelt der Brite. „Als ich diese Reise vor neun Jahren begonnen habe, hatte ich klare Vorstellungen davon, welche Ziele ich erreichen wollte: McLaren zurück an die Spitze zu bringen und Meisterschaften zu gewinnen.“
Norris fährt seit 2019 für das englische Traditionsteam und hat bisher 163 Grands Prix bestritten, mehr als jeder andere Fahrer in der Geschichte von McLaren.
Schon im März des Vorjahres hatte sein australischer Teamkollege Oscar Piastri einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Teamchef Andrea Stella verwies darauf, dass McLaren damit weiterhin nicht nur auf eine der stärksten Partnerschaften zählen könne, „sondern auch auf eines der geschlossensten und am engsten verbundenen Teams in der Formel 1“.
Mit seinem zweiten Grand-Prix-Sieg hintereinander untermauerte Norris zuletzt seine Ansprüche im Titelkampf. Vor der Sommerpause der Motorsport-Königsklasse hatte er souverän in Ungarn triumphiert, vor sechs Tagen steuerte er seinen McLaren zum verdienten Sieg in Zandvoort.
83 Zähler hinter Antonelli
Aktuell hat Norris als WM-Vierter einen Rückstand von 83 Zähler auf Leader Kimi Antonelli (Mercedes).
Der 26-Jährige wollte sich, gefragt nach seinen WM-Ambitionen, nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. „Ich weiß, dass es langweilig klingt, aber ein Rennen nach dem anderen. Es ist nun mal so, es hat keinen Sinn, so weit vorauszudenken.“ In einer Woche geht es in Monza weiter.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.