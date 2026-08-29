Formel 1: Weltmeister trifft Zukunftsentscheidung

Der 26-Jährige wollte sich, gefragt nach seinen WM-Ambitionen, nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. „Ich weiß, dass es langweilig klingt, aber ein Rennen nach dem anderen. Es ist nun mal so, es hat keinen Sinn, so weit vorauszudenken.“ In einer Woche geht es in Monza weiter.