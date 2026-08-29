Russische KI-Drohnen: Macht Ihnen das Angst?

Auch viereinhalb Jahre nach Beginn des Krieges leidet Kiew weiterhin unter regelmäßigen russischen Drohnenangriffen. Zudem soll Moskau neben „klassischem“ Kriegsgerät mithilfe von künstlicher Intelligenz auch autonome Drohnen einsetzen, um sowohl militärische als auch zivile Ziele in der Ukraine anzugreifen. Unsere Frage des Tages vom 29. August lautet daher: „Russland setzt KI-Drohnen ohne menschliche Kontrolle ein: Macht Ihnen das Angst?“
Wie bewerten Sie den Einsatz von autonomen, KI-gesteuerten Drohnen für militärische Zwecke? Machen Sie sich Sorgen wegen des Waffeneinsatzes ohne menschliche Kontrolle? Denken Sie, dass autonome Waffensysteme in Zukunft die Hauptrolle auf dem Schlachtfeld spielen könnten? Welche Maßnahmen müssen ergriffen werden, um mögliche Fehlentscheidungen dieser Systeme zu minimieren?
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