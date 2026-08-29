Team aufgelöst – Ski-Zukunft doch noch gerettet

Nach der Auflösung seines Teams kann Sam Maes wieder durchatmen: Der Technik-Spezialist aus Belgien trainiert in Zukunft mit den US-Amerikanern.
Zum Ende der vergangenen Saison zog das Global Racing Team einen Schlussstrich. Dieses hatte Skirennfahrern kleinerer Nationen sowie kaderlosen Athleten eine Chance gegeben, gemeinsam zu trainieren. Unter anderem erwischte es auch Sam Maes, der im Riesenslalom in der Weltspitze mitmischt.
Seine Zukunft war zuletzt ungewiss – doch nun kam die „Rettung“. „Nachdem es beim Global Racing Team zu Ende gegangen ist, ist es Zeit für ein neues Kapitel“, schreibt der 28-Jährige in seinem jüngsten Instagram-Posting.
Kein Nationenwechsel
„Gemeinsam mit den Burschen vom US-Skiteam auf der Piste“, freut sich Maes über seine neue Trainingsmöglichkeit. Somit kann er seine Karriere fortsetzen. Ein Nationenwechsel kommt aber nicht infrage: „Versteht mich nicht falsch – ich fahre weiterhin stolz in den belgischen Farben!“
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