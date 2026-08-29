Team aufgelöst – Ski-Zukunft doch noch gerettet

Kein Nationenwechsel

„Gemeinsam mit den Burschen vom US-Skiteam auf der Piste“, freut sich Maes über seine neue Trainingsmöglichkeit. Somit kann er seine Karriere fortsetzen. Ein Nationenwechsel kommt aber nicht infrage: „Versteht mich nicht falsch – ich fahre weiterhin stolz in den belgischen Farben!“