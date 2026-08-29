140,2 Millionen Euro! Rekordvertrag in der NHL

Der kanadische Verteidiger Cale Makar hat einen neuen NHL-Rekordvertrag unterschrieben.
Der 27-Jährige verlängerte bei den Colorado Avalanche um acht Jahre und erhält dafür umgerechnet 140,2 Millionen Euro.
Die 17,5 Millionen Euro Jahresgage sind bisher in der nordamerikanischen Eishockey-Liga ebenfalls noch nie erreicht worden.
Zweimal bester NHL-Verteidiger
Makar wurde 2022 und 2025 als bester Verteidiger der NHL ausgezeichnet.
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