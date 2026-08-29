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Polizisten angegriffen

Betrunkener (28) prügelt auf Hund ein – Festnahme!

Wien
29.08.2026 11:30
Der American Staffordshire Terrier wurde seinem Besitzer abgenommen und der Wiener Tierrettung ...
Der American Staffordshire Terrier wurde seinem Besitzer abgenommen und der Wiener Tierrettung übergeben. (Symbolbild)(Bild: stock.adobe.com/www.zuzanekjiri.cz)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schläge und Tritte gegen seinen Vierbeiner, dann Widerstand gegen die Polizei: In Wien-Donaustadt ist ein 28-Jähriger nach einem heftigen Vorfall festgenommen worden. Sein Hund wurde ihm abgenommen. Ein Polizist wurde leicht verletzt.

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Es sind erschütternde Szenen, die sich am Freitagabend im Bereich der U-Bahnstation Donauspital abgespielt haben sollen. Ein 28-jähriger Österreicher soll seinen Hund auf offener Straße mit Schlägen und Tritten misshandelt haben.

Aufmerksame Zeugin alarmierte sofort Polizei
Eine Passantin beobachtete den Vorfall und alarmierte sofort die Polizei. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte kümmerte sie sich um den augenscheinlich verletzten Vierbeiner.

Als die Polizei schließlich auftauchte, soll der Mann stark alkoholisiert gewesen sein. Im Zuge der Amtshandlung versuchte der 28-Jährige laut Polizei zu flüchten. Dabei soll er auch versucht haben, einen Beamten niederzustoßen. Die Situation eskalierte: Der Mann wurde wegen des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt vorläufig festgenommen. Ein Polizist erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Verdächtige befindet sich weiterhin in Polizeigewahrsam.

Hund wurde Wiener Tierrettung übergeben
Der American Staffordshire Terrier wurde dem Besitzer auf behördliche Anordnung abgenommen und der Wiener Tierrettung übergeben. Gegen den 28-Jährigen wurden mehrere Anzeigen nach dem Tierschutz- und Tierhaltegesetz erstattet.

Soll zuvor die Zeche geprellt haben
Brisant: Für seinen Listenhund soll der Mann zudem keinen vorgeschriebenen Hundeführschein besessen haben. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stießen die Beamten laut Polizei noch auf einen weiteren Vorwurf: Der Mann soll zuvor ein Lokal verlassen haben, nachdem er dort alkoholische Getränke konsumiert hatte, ohne die Rechnung zu begleichen. Auch deswegen wurde Anzeige erstattet. Die Ermittlungen zu den einzelnen Vorwürfen laufen.

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