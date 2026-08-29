Betrunkener (28) prügelt auf Hund ein – Festnahme!

Soll zuvor die Zeche geprellt haben

Brisant: Für seinen Listenhund soll der Mann zudem keinen vorgeschriebenen Hundeführschein besessen haben. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stießen die Beamten laut Polizei noch auf einen weiteren Vorwurf: Der Mann soll zuvor ein Lokal verlassen haben, nachdem er dort alkoholische Getränke konsumiert hatte, ohne die Rechnung zu begleichen. Auch deswegen wurde Anzeige erstattet. Die Ermittlungen zu den einzelnen Vorwürfen laufen.