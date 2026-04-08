Aus für Reha-Zentrum? Aflenz droht eine „Ruine“

Die meisten der derzeit 135 Mitarbeiter in Aflenz werden den weiten Arbeitsweg nach St. Radegund nicht auf sich nehmen und sich wohl Jobs in der näheren Umgebung suchen, sind sich die früheren Führungskräfte sicher. Hinterfragt wird auch, was mit dem großen Gebäude passieren soll. Es drohe eine „Ruine“, Aflenz würde zudem den Status als Kurort verlieren – „mit erheblichen und nachhaltigen negativen Folgen für den Tourismus und die gesamte Region“. Die Verlagerung dürfe daher „in dieser Form nicht umgesetzt werden“, so die Forderung.