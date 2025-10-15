118 Mio. Euro Schulden: Riesen-Insolvenz in Linz

Es ist wohl die größte Pleite des Jahres in Oberösterreich: Das Linzer Chemieunternehmen Esim Chemicals ist mit 118 Millionen Euro Schulden in Konkurs. Die Ursachen für die Insolvenz sind vielfältig.
Die Esim Chemicals GmbH mit Sitz in Linz ist ein Chemie-Unternehmen und produziert Pflanzenschutzmittel sowie Basis-Chemikalien. Laut Gläubigerschutzverband KSV1870 sind in der Firma 289 Dienstnehmer von der Pleite betroffen, darunter 137 Arbeiter und 16 Lehrlinge.
Am Mittwoch wurde über Esim Chemicals am Landesgericht Linz ein Konkursverfahren beantragt. Die Verbindlichkeiten betragen 118 Millionen Euro. „Das ist bis dato die größte Insolvenz des Jahres in Oberösterreich“, sagt Petra Wögerbauer, Leiterin des KSV1870 in Linz, zur „Krone“. In den Schulden inkludiert sind 44 Millionen Euro an Haftungen. „Das sind sogenannte Eventualverbindlichkeiten, die noch nicht in Stein gemeißelt sind“, erklärt Wögerbauer. Den Passiva – betroffen sind 193 Gläubiger – stehen Aktiva von 3,8 Millionen Euro gegenüber.
Firma ist noch nicht zahlungsunfähig
Das Unternehmen ist noch nicht zahlungsunfähig, jedoch ergibt die Planung für das zweite Quartal 2026 eine Liquiditätsunterdeckung. „Daher hat das Management Restrukturierungsberater herangezogen, die geprüft haben, ob eine positive Fortbestehensprognose vorliegt. Wenn die nicht gegeben ist, muss man einen Insolvenzantrag stellen. Das ist in diesem Fall passiert“, sagt Wögerbauer.
Insolvenz hat viele Gründe
Die Ursachen der Insolvenz sind vielfältig: Angegeben wird etwa ein intensiver Wettbewerbsdruck aus Asien, durch Überkapazitäten chinesischer Anbieter. Zudem fielen im Sommer und Herbst des heurigen Jahres wesentliche Kunden weg, was den Absatz deutlich verringert. Die hohen Fixkosten, die auf höhere Produktionsmengen ausgelegt sind, seien unter den aktuellen Bedingungen deshalb nicht mehr wettbewerbsfähig. Dazu kämen die gestiegenen Personalkosten am Standort Österreich.
Als weiterer Grund wird der mit dem gesunkenen Umsatz zu hohe Verschuldungsgrad angegeben. Und zu guter Letzt können Neuprojekte bis 2028 doch nicht realisiert werden, wodurch ein weiterer Umsatzrückgang von bis zu 93 Millionen Euro erwartet wird.
Betrieb soll fortgeführt werden
Eine Fortführung des Betriebs wird angestrebt, offenbar sucht man nach einem Investor. Ob und wie eine Sanierung und Fortführung möglich ist, muss jedoch der künftige Insolvenzverwalter entscheiden.
Das Unternehmen selbst wollte vorerst noch keine Stellungnahme abgeben und verweist auf eine Pressemeldung, die im Laufe des Mittwochs veröffentlicht werden soll.
