Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Chemie-Unternehmen

118 Mio. Euro Schulden: Riesen-Insolvenz in Linz

Oberösterreich
15.10.2025 11:13
Riesen-Insolvenz in Linz: Das Chemieunternehmen Esim Chemicals ist mit 118 Millionen Euro ...
Riesen-Insolvenz in Linz: Das Chemieunternehmen Esim Chemicals ist mit 118 Millionen Euro verschuldet.(Bild: AP/Joerg Sarbach)

Es ist wohl die größte Pleite des Jahres in Oberösterreich: Das Linzer Chemieunternehmen Esim Chemicals ist mit 118 Millionen Euro Schulden in Konkurs. Die Ursachen für die Insolvenz sind vielfältig.

0 Kommentare

Die Esim Chemicals GmbH mit Sitz in Linz ist ein Chemie-Unternehmen und produziert Pflanzenschutzmittel sowie Basis-Chemikalien. Laut Gläubigerschutzverband KSV1870 sind in der Firma 289 Dienstnehmer von der Pleite betroffen, darunter 137 Arbeiter und 16 Lehrlinge.

Am Mittwoch wurde über Esim Chemicals am Landesgericht Linz ein Konkursverfahren beantragt. Die Verbindlichkeiten betragen 118 Millionen Euro. „Das ist bis dato die größte Insolvenz des Jahres in Oberösterreich“, sagt Petra Wögerbauer, Leiterin des KSV1870 in Linz, zur „Krone“. In den Schulden inkludiert sind 44 Millionen Euro an Haftungen. „Das sind sogenannte Eventualverbindlichkeiten, die noch nicht in Stein gemeißelt sind“, erklärt Wögerbauer. Den Passiva – betroffen sind 193 Gläubiger – stehen Aktiva von 3,8 Millionen Euro gegenüber.

Firma ist noch nicht zahlungsunfähig
Das Unternehmen ist noch nicht zahlungsunfähig, jedoch ergibt die Planung für das zweite Quartal 2026 eine Liquiditätsunterdeckung. „Daher hat das Management Restrukturierungsberater herangezogen, die geprüft haben, ob eine positive Fortbestehensprognose vorliegt. Wenn die nicht gegeben ist, muss man einen Insolvenzantrag stellen. Das ist in diesem Fall passiert“, sagt Wögerbauer.

Insolvenz hat viele Gründe
Die Ursachen der Insolvenz sind vielfältig: Angegeben wird etwa ein intensiver Wettbewerbsdruck aus Asien, durch Überkapazitäten chinesischer Anbieter. Zudem fielen im Sommer und Herbst des heurigen Jahres wesentliche Kunden weg, was den Absatz deutlich verringert. Die hohen Fixkosten, die auf höhere Produktionsmengen ausgelegt sind, seien unter den aktuellen Bedingungen deshalb nicht mehr wettbewerbsfähig. Dazu kämen die gestiegenen Personalkosten am Standort Österreich.

Lesen Sie auch:
Die Mühlviertler Baufirma Dialog Haus ist in Konkurs.
Mühlviertler Betrieb
Baufirma ist drei Jahre nach der Gründung pleite
14.10.2025
14 Mio. Euro Schulden
Baufirma mit 100 Mitarbeitern meldet Insolvenz an
08.10.2025

Als weiterer Grund wird der mit dem gesunkenen Umsatz zu hohe Verschuldungsgrad angegeben. Und zu guter Letzt können Neuprojekte bis 2028 doch nicht realisiert werden, wodurch ein weiterer Umsatzrückgang von bis zu 93 Millionen Euro erwartet wird.

Betrieb soll fortgeführt werden
Eine Fortführung des Betriebs wird angestrebt, offenbar sucht man nach einem Investor. Ob und wie eine Sanierung und Fortführung möglich ist, muss jedoch der künftige Insolvenzverwalter entscheiden.

Das Unternehmen selbst wollte vorerst noch keine Stellungnahme abgeben und verweist auf eine Pressemeldung, die im Laufe des Mittwochs veröffentlicht werden soll.

Porträt von OÖ-Krone
OÖ-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
LinzOberösterreich
Insolvenz
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
350.991 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
208.465 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
121.026 mal gelesen
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Mehr Oberösterreich
Erstes Solo-Album
Florian Ritt: „Es geht ums Loslassen – und um Mut“
In Oberösterreich
Das Faber-Castell-Werk ist seit Jahren im Minus
Fortführung geplant
Insolvente Hotelkette blitzte bei Gläubigern ab
Chemie-Unternehmen
118 Mio. Euro Schulden: Riesen-Insolvenz in Linz
24 Monate bedingt
Schweizer Bombendroher in Heimat verurteilt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf