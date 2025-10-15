118 Mio. Euro Schulden: Riesen-Insolvenz in Linz

Firma ist noch nicht zahlungsunfähig

Das Unternehmen ist noch nicht zahlungsunfähig, jedoch ergibt die Planung für das zweite Quartal 2026 eine Liquiditätsunterdeckung. „Daher hat das Management Restrukturierungsberater herangezogen, die geprüft haben, ob eine positive Fortbestehensprognose vorliegt. Wenn die nicht gegeben ist, muss man einen Insolvenzantrag stellen. Das ist in diesem Fall passiert“, sagt Wögerbauer.