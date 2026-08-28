Thriller im Stil der 90er überzeugt mit Top-Cast

„Severance“-Star Adam Scott spielt den alleinerziehenden Vater Tom, der mit seinem Sohn Jake nach dem Tod von dessen Mutter einen Neustart sucht und in die Nähe seines Vaters zieht. Der wird von Hollywood-Legende Robert De Niro verkörpert. Als junger Mann hatte er einen Serienmörder geschnappt, der Kinder entführt hatte. Es ist wohl kein Spoiler, wenn man verrät, dass es kein Zufall ist, dass die Morde wieder beginnen, kurz, nachdem die Familie des Ex-Cops sich im Ort niederlässt. Als der kleine Jake verschwindet, müssen Vater und Sohn gemeinsam mit der Polizistin Amanda (Michelle Monaghan) einen Weg finden, den Nachahmungs-Serienkiller aufzuhalten. In einigen Szenen treffen De Niro und Michael Keaton, der den inhaftierten Mörder spielt, zusammen – alleine dafür lohnt es sich, zuzuschauen.