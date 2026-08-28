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„Der Kinderflüsterer“

Thriller im Stil der 90er überzeugt mit Top-Cast

Unterhaltung
28.08.2026 14:17
ehr gut besetzt (v. l.): Robert De Niro, Adam Scott und Michelle Monaghan suchen den ...
ehr gut besetzt (v. l.): Robert De Niro, Adam Scott und Michelle Monaghan suchen den Serienmörder.(Bild: Netflix)
Porträt von Jasmin Gaderer
Von Jasmin Gaderer

Die Bestseller-Verfilmung „Der Kinderflüsterer“ mit Stars wie Robert De Niro oder Michael Keaton will ein neues „Schweigen der Lämmer“ sein. Dafür reicht es nicht, aber für einen spannenden Abend auf jeden Fall.

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Wer früher gerne Kinofilme wie „Der Knochenjäger“ mit Denzel Washington oder „Das Schweigen der Lämmer“ mit Jodie Foster geschaut hat, der ist jetzt auch richtig bei „Der Kinderflüsterer“ (Regie: James Ashcroft). Die Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von Alex North auf Netflix bedient sich nämlich sehr an Machart und Bildsprache von 90er-Jahre-Thrillern. Was damals als Blockbuster taugte, muss heute mit einem Streamingstart auskommen. Auch, wenn die Produzenten die Brüder Anthony und Joe Russo („Avengers: Endgame“) sind und die Besetzung sehr prominent ist ...

„Severance“-Star Adam Scott spielt den alleinerziehenden Vater Tom, der mit seinem Sohn Jake nach dem Tod von dessen Mutter einen Neustart sucht und in die Nähe seines Vaters zieht. Der wird von Hollywood-Legende Robert De Niro verkörpert. Als junger Mann hatte er einen Serienmörder geschnappt, der Kinder entführt hatte. Es ist wohl kein Spoiler, wenn man verrät, dass es kein Zufall ist, dass die Morde wieder beginnen, kurz, nachdem die Familie des Ex-Cops sich im Ort niederlässt. Als der kleine Jake verschwindet, müssen Vater und Sohn gemeinsam mit der Polizistin Amanda (Michelle Monaghan) einen Weg finden, den Nachahmungs-Serienkiller aufzuhalten. In einigen Szenen treffen De Niro und Michael Keaton, der den inhaftierten Mörder spielt, zusammen – alleine dafür lohnt es sich, zuzuschauen.

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Der zweistündige Film hat zwar einige Handlungslücken und geht bei den Charakteren kaum in die Tiefe, doch die Schlagzahl der Ereignisse ist hoch genug, um die Spannung bis zum Schluss zu halten.

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