Stromausfall legte Bahnverkehr im Ländle lahm

Am Freitagmorgen mussten zahlreiche Pendler in Vorarlberg mit Verspätungen ihrer Züge zurechtkommen: Ein Stromausfall sorgte dafür, dass zwischen Ludesch und Frastanz nichts mehr ging.
Der Stromausfall ereignete sich am Freitag frühmorgens, um 4.45 Uhr traten die ersten Probleme im Bahnverkehr auf: Zwischen Ludesch und Frastanz konnten überhaupt keine Züge mehr fahren, am Bahnhof Nenzing fiel das Licht aus. Die Fahrgäste warteten vergeblich auf ihre Züge, zwischenzeitlich wurde ein Schienenersatzverkehr angekündigt. Auch Fernzugverbindungen waren von der Störung betroffen, Passagiere mussten lange Wartezeiten in Kauf nehmen.
Grund für das Ungemach war ein Stromausfall im allgemeinen Netz. Beim Umschalten auf die Ersatzstromversorgung kam es dann nach Auskunft der ÖBB zu einem technischen Defekt bei einem Stellwerk.
Arbeit an Störungsbehebung
Gegen 6 Uhr konnten die meisten Züge dann wieder weiterfahren, wenn auch nicht in vollem Umfang. Die ÖBB arbeiteten mit Hochdruck an der Behebung der Störung.
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