Stromausfall legte Bahnverkehr im Ländle lahm

Der Stromausfall ereignete sich am Freitag frühmorgens, um 4.45 Uhr traten die ersten Probleme im Bahnverkehr auf: Zwischen Ludesch und Frastanz konnten überhaupt keine Züge mehr fahren, am Bahnhof Nenzing fiel das Licht aus. Die Fahrgäste warteten vergeblich auf ihre Züge, zwischenzeitlich wurde ein Schienenersatzverkehr angekündigt. Auch Fernzugverbindungen waren von der Störung betroffen, Passagiere mussten lange Wartezeiten in Kauf nehmen.