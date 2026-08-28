Eiszeit gesichert: „Nockhalle“ vor Wiedereröffnung

Zwei Eishockey-Teams

Die Investitionen belaufen sich auf mehr als eine Million Euro und werden von Land, Gemeinde und Pächtern getragen. Auch sportlich gibt es einen Neustart: Der Eishockeyclub Feld am See (ECF) tritt künftig mit zwei eigenen Teams in der Meisterschaft an. Die Teams starten in der Division 2 und 3. Zudem gehen U10 und U12 in der Nachwuchsmeisterschaft an den Start. Trainiert wird derzeit in Spittal, ab Mitte Oktober soll wieder auf heimischem Eis gespielt werden.