Eiszeit gesichert: „Nockhalle“ vor Wiedereröffnung

Nach monatelangen Verzögerungen geht die Erneuerung der „Nockhalle“ in Radenthein nun endlich ins Finale. Und auch sportlich gibt es einen Hockey-Neustart.
In der „Nockhalle“ soll bald wieder Eis liegen. Die Radentheiner Gemeinde-Verantwortlichen um Sportreferent Wolfgang Polanig sowie die Pächter Mario und Markus Kulnig arbeiten mit Hochdruck an der Wiedereröffnung. Verzögerungen gab es zuletzt bei der Auszahlung der Landesförderung.
Die Ausschreibungen für Dachkonstruktion und Schallschutz sind inzwischen abgeschlossen, die Arbeiten sollen bald starten. Auch bei der Kältetechnik stehen die letzten Arbeiten an. Die neue LED-Beleuchtung ist bereits fertig. Durch die Modernisierung des Schallschutzes soll auch das Problem mit den Anrainern gelöst werden.
Zwei Eishockey-Teams
Die Investitionen belaufen sich auf mehr als eine Million Euro und werden von Land, Gemeinde und Pächtern getragen. Auch sportlich gibt es einen Neustart: Der Eishockeyclub Feld am See (ECF) tritt künftig mit zwei eigenen Teams in der Meisterschaft an. Die Teams starten in der Division 2 und 3. Zudem gehen U10 und U12 in der Nachwuchsmeisterschaft an den Start. Trainiert wird derzeit in Spittal, ab Mitte Oktober soll wieder auf heimischem Eis gespielt werden.
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