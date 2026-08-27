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“A loud bang was heard just before the crash”

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27.08.2026 16:13
Oil booms are being used to contain leaking kerosene and oil.
Oil booms are being used to contain leaking kerosene and oil.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)
Porträt von Jürgen Pachner
Von Jürgen Pachner

A technical malfunction may have been responsible for Wednesday’s plane crash at Lake Attersee. The two occupants—the 24-year-old flight instructor and his 19-year-old student—unfortunately did not survive. Their bodies are believed to be inside the wreckage at a depth of 163 meters, which is scheduled to be recovered on Saturday.

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The propeller-driven aircraft, which had come from Salzburg, reportedly crashed into Lake Attersee near Steinbach at 11:23 a.m. on Wednesday. The two-seater Tecnam P2002 JF Sierra fell nearly vertically from the sky and sank immediately to the bottom. Had the plane struck the water’s surface at a more oblique angle, the wreckage would likely have sunk more slowly.

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