16-jähriger Wiener nahm Hund zu Mordversuch mit

Völlig aus dem Nichts rammte ein erst 16-Jähriger seinem Nachbarn ein Messer in den Bauch – seine zwei kleinen Kindern waren dabei im Nebenzimmer. Auch der Pitbull des Angeklagten sollte als „Waffe“ eingesetzt werden. Und das alles nur, weil seine Ex-Freundin ihm eine Lüge erzählte ...