Silvia von Schweden bewegt: „Es ist schrecklich“

Vor allem der Zwiespalt, in dem sie sich in den Gesprächen mit den Kindern und Jugendlichen befunden habe, habe ihr zu schaffen gemacht, so Silvia ganz offen. „Man möchte ja nicht unbedingt mit ihnen über ihre Verletzungen sprechen. Wir versuchen, hier ein ruhiges, entspanntes und angenehmes Gespräch mit ihnen zu führen. Aber ich weiß, welche Verletzungen sie erlitten haben – es ist schrecklich.“