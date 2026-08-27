Prozess gegen Drahtzieher von 9/11 2028 geplant

Dieser Termin könnte sich jedoch noch verschieben – bis dahin wird es noch mehrere Verfahrensentscheidungen geben. Mohammed soll die Finanzierung und die Kommunikation der Anschläge, bei denen mehr als 3000 Menschen getötet wurden federführend übernommen haben. Islamisten hatten drei Passagierflugzeuge entführt und zwei in das World Trade Center in New York und das Pentagon nahe Washington gesteuert. Eine vierte gekaperte Maschine war im Bundesstaat Pennsylvania abgestürzt.