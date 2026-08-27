Japanische Künstlerin Yayoi Kusama gestorben

„Durch die Zeit rasen bis zum Tod“

In vielen ihrer Werke tritt Kusama, etwa als Fotografie, selbst in Erscheinung – in denselben Mustern gekleidet, in denen ihr Kunstwerk gestaltet ist. Durch die Camouflage verschmilzt sie visuell gleichsam mit ihrer Kunst. Bei einer Retrospektive im Berliner Gropius-Bau 2021 übermittelte eine Sprecherin die Botschaft der Künstlerin: „Durch die Zeit zu rasen bis zum Tod und dann ewig weiterzuleben in schöner Liebe für den Ruhm der Menschheit: Das ist das höchste Ziel meiner Kunst.“