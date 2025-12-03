Wo Lebendiges stirbt und Totes zu spielen beginnt

Kennen Sie den Begriff „Uncanny Valley“? Die Theorie des „gespenstischen Tales“ beschreibt das Phänomen, dass künstliche Figuren, die sehr – aber eben nicht ganz – menschlich aussehen, ein Gefühl des Unbehagens, der Verstörung oder der Angst auslösen. Geprägt hat den Begriff der japanische Robotiker Masahiro Mori: Er erklärte, dass positive Akzeptanz für Roboter abnimmt, je menschenähnlicher sie werden – das war 1970.