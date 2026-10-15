SPÖ-Landesrat gewährt Tierrettung nun doch Audienz

Der in finanzielle Nöte geratene ehrenamtliche Linzer Verein Icara darf Martin Winkler seine problematische Lage schildern und ein neues Konzept präsentieren, das ihm bereits im Juni zugeschickt worden war. Damals blieb es allerdings unbeantwort.
Nun kommt Bewegung in den Fall der vom Land offenbar chronisch ausgehungerten Tierschutzvereine in Oberösterreich. Landesrat Martin Winkler (SPÖ) schickte der Tierrettung Icara drei Terminvorschläge für eine Unterredung.
Nach vier Monaten eine Antwort
„Das freut uns sehr. Wir bekommen eine Stunde Zeit, um unsere Probleme darzulegen und das achtseitige Konzept zu präsentieren, das wir ihm schon im Juni geschickt, darauf bisher aber keine Antwort erhalten haben“, sagt Icara-Chef Georg Pold (59), der die Linzer Tierrettung ehrenamtlich betreibt.
„Batman“ geborgen
Im Gegensatz zum Geld geht dem Verein die Arbeit nicht aus. „Am Mittwoch mussten wir unter anderem eine entkräftete Fledermaus aus einem großen Linzer Industriebetrieb bergen, die dort am Boden lag“, bestätigt Pold. Der kleine „Batman“ wurde in die Fledermauspflegestation nach Traun gebracht, wo das Icara-Team einen gesund gepflegten Artgenossen mitnahm, der am Abend bei Puchenau in die Freiheit entlassen wurde.
2,5 Monate auf Geld gewartet
Auch bei der Pfotenhilfe Lochen freut man sich über Mini-Fortschritte. „Die BH Linz-Land hat jetzt die Pauschalen für zwei zwangsabgenommene Hunde überwiesen, die wir betreuen mussten. Die Rechnung hatten wir schon am 31. Juli ausgestellt“, betont Pfotenhilfe-Mitarbeiter Jürgen Stadler, der hofft, dass die Entschädigungssätze auf ein realistischeres Niveau angehoben werden.
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