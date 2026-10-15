SPÖ-Landesrat gewährt Tierrettung nun doch Audienz

„Batman“ geborgen

Im Gegensatz zum Geld geht dem Verein die Arbeit nicht aus. „Am Mittwoch mussten wir unter anderem eine entkräftete Fledermaus aus einem großen Linzer Industriebetrieb bergen, die dort am Boden lag“, bestätigt Pold. Der kleine „Batman“ wurde in die Fledermauspflegestation nach Traun gebracht, wo das Icara-Team einen gesund gepflegten Artgenossen mitnahm, der am Abend bei Puchenau in die Freiheit entlassen wurde.