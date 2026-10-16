Junger Lenker raste ohne Schein auf der Autobahn

Am späten Abend rauschte ein 23-jähriger Steirer der oberösterreichischen Polizei durchs Radar. Weil er 187 km/h auf dem Tacho hatte, wurde er wenig später angehalten. Den Schein konnten ihm die Ordnungshüter aber nicht mehr nehmen, denn den hatte er bereits abgeben müssen.
Eine Streife führte am Donnerstag gegen 21:50 Uhr im Bereich des Bosrucktunnels in Spital am Pyhrn Lasermessungen durch. Dabei wurde ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Leoben (Steiermark), welcher auf der A9 Richtung Voralpenkreuz unterwegs war, mit einer Geschwindigkeit von 187 km/h gemessen und angehalten.
„Habe keinen Schein mehr“
Bei der Kontrolle gab der Mann an, aktuell nicht im Besitz einer Lenkberechtigung zu sein, da ihm diese bereits entzogen wurde. Er durfte seine Fahrt natürlich nicht fortsetzen.
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