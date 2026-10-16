Nach Rekordverlust muss der Geschäftsführer gehen

Verkauf scheiterte

Grassmann hat den Geschäftsbereich Energiesysteme zu verantworten. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um den Verkauf und die Servicierung von Mikro-Gasturbinen, die häufig bei Kläranlagen eingesetzt werden. „Dieser Geschäftsbereich ist seit vielen Jahren schwankend. Zuletzt zeichnete sich aber ein noch nie dagewesener Verlust ab, weshalb der Verkauf angestrebt wurde. Trotz 96 Interessenten fand kein Verkauf statt“, erklärt EWW-Group-Chef Florian Niedersüß. Nun muss das Unternehmen einen Schließungsverlust in der Höhe von 800.000 Euro hinnehmen.