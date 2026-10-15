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Am Freitag Klubsitzung

Paukenschlag: Landesrat in Oberösterreich vor Aus

Oberösterreich
15.10.2026 18:01
Steht Landesrat Markus Achleitner vor dem Aus?
Steht Landesrat Markus Achleitner vor dem Aus?(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Morgen tagt die ÖVP-Spitze in Oberösterreich. Dabei könnte auch die Zukunft von Wirtschafts- und Sportlandesrat Markus Achleitner zum Thema werden. Aus gut informierten Kreisen ist zu hören, dass Landeshauptmann Thomas Stelzer mit einem neuen Kandidaten oder einer neuen Kandidatin ins Rennen um die Landtagswahl geht.

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Morgen um 8 Uhr kommt die ÖVP-Landespartei zu einem Parteivorstand mit anschließender Klubsitzung zusammen. Wie aus gut informierten Kreisen zu hören ist, könnte dabei auch eine heikle Personalfrage auf der Tagesordnung stehen: die Zukunft von Wirtschafts- und Sportlandesrat Markus Achleitner.

Eine personelle Verstärkung mit weiblicher Besetzung gilt als sehr wahrscheinlich. Als aussichtsreichste Kandidatin gilt Landesfinanzdirektorin Christiane Frauscher, die in Linz lebende Juristin ist 52 Jahre alt und war in vielen Projekten von Achleitner eingebunden. Ebenfalls genannt werden etwa Klubobfrau Margit Angerlehner oder Ex-Landesrätin Doris Hummer – sie ist aktuell WKO-Präsidentin, hätte die Wirtschaftskompetenz. Insider räumen auch Lisa Sigl (Vorsitzende Frau in der Wirtschaft) Chancen auf den Posten ein.

Als aussichtsreichste Kandidatin gilt Landesfinanzdirektorin Christiane Frauscher.
Als aussichtsreichste Kandidatin gilt Landesfinanzdirektorin Christiane Frauscher.(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMM)

Auch diese Namen fallen immer wieder
Unter den kolportierten männlichen Kandidaten waren in den letzten Wochen immer wieder Werner Pamminger von Business Upper Austria sowie Wolfgang Mayer vom Backwarenspezialisten backaldrin. Auch Michael Baminger, CEO und Vorstandssprecher der Salzburg AG ist immer wieder Thema – er ist Oberösterreicher und soll den Wunsch hegen, wieder zurück in seine Heimat zu kommen. Auch der Name Klaus Kumpfmüller, Hypo-OÖ-Chef und Vertrauensmann von Thomas Stelzer, fällt immer wieder.

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Für einen Wechsel in der Landesregierung braucht es allerdings einen entsprechenden Beschluss im Landtag. Die nächste Landtagssitzung ist für den 18. November angesetzt. Ob bereits morgen eine Entscheidung fällt oder die Personaldebatte weitergeht, bleibt abzuwarten.

Seit Monaten angespanntes Verhältnis
Schon lange wird hinter vorgehaltener Hand über eine Ablöse Achleitners spekuliert – das Verhältnis zwischen ihm und Landeshauptmann Thomas Stelzer war zuletzt angespannt. Er hat zuletzt alle Wirtschaftsagenden zur „Chefsache“ erklärt – wie etwa die „Rettung“ von Kasberg und Linzer Flughafen. 

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