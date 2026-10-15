Paukenschlag: Landesrat in Oberösterreich vor Aus

Auch diese Namen fallen immer wieder

Unter den kolportierten männlichen Kandidaten waren in den letzten Wochen immer wieder Werner Pamminger von Business Upper Austria sowie Wolfgang Mayer vom Backwarenspezialisten backaldrin. Auch Michael Baminger, CEO und Vorstandssprecher der Salzburg AG ist immer wieder Thema – er ist Oberösterreicher und soll den Wunsch hegen, wieder zurück in seine Heimat zu kommen. Auch der Name Klaus Kumpfmüller, Hypo-OÖ-Chef und Vertrauensmann von Thomas Stelzer, fällt immer wieder.