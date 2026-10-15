Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schauspielhaus Linz

Die schönste Lovestory der Welt mit neuer Action

Oberösterreich
15.10.2026 14:30
Das junge Liebespaar wird von Gemma Vannuzzi und Lukas Spinka gespielt.
Das junge Liebespaar wird von Gemma Vannuzzi und Lukas Spinka gespielt.(Bild: Philip Brunnader)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Romeo liebt Julia, beide gehen in den Tod. Die schönste Liebesgeschichte der Welt mit ihrem fatalen Ausgang wird von David Bösch für das Linzer Schauspielhaus neu inszeniert. Er macht aus dem Shakespeare-Klassiker eine Geschichte „voll Liebe und Action“. Und ein junges Liebespaar stellt sich erstmals in Linz vor.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Liebe gegen Hass, Hoffnung gegen Gewalt: Zwischen den verfeindeten Familien Montague und Capulet entflammt eine verbotene Liebe.

Romeo und Julia wagen die Liebe inmitten einer zerstörerischen Fehde. Doch mit jedem Atemzug kommt das junge Paar seinem tragischen Schicksal näher. „Es schwebt immer der Tod über der Geschichte“, bestätigt auch David Bösch. Er inszeniert die berühmteste Liebesgeschichte der Welt, die Shakespeare unsterblich gemacht hat, im Linzer Schauspielhaus. Premiere ist am Samstag.

Zeitlos, aber eher im Heute
Bösch will den Klassiker zeitlos gestalten, daher gibt es sowohl „Fechtkämpfe als auch ein Handy“. „Es wird eine Geschichte voll Liebe und Action.“ Und natürlich gibt es den Balkon: „Man könnte ihn durch eine Leiter ersetzen, aber das wollte ich eben nicht“, bekennt er sich zu dem starken Motiv, das sich das Publikum auch erwartet. Hier gesteht Julia erstmals ihre Liebe, ohne zu wissen, dass Romeo zuhört.

Liebesbriefe aus Oberösterreich fließen ein
Das junge Liebespaar wird von Gemma Vannuzzi und Lukas Spinka gespielt. Sie ist erstmals in einer großen Hauptrolle zu sehen, er ist ein völlig neues Gesicht am Landestheater Linz. Nicht nur ihre Liebesgeschichte ist ein Thema, auch rundherum wird es Techtelmechtel geben. Und Bösch hat Ausschnitte aus echten Liebesbriefen, die im Vorfeld ans Theater eingeschickt wurden, in die Inszenierung eingebaut. 

Lesen Sie auch:
Momente zum Mitsingen und voll Anergie: „Mamma Mia!“ – ein mitreißendes Jukebox- Musical mit den ...
Sommerhit 2027
„Mamma Mia!“: Musical live im Linzer Musiktheater
11.10.2026
Kammerspiele Linz
Sven-Eric Bechtolf zelebriert Thomas Bernhard
12.10.2026
KulturEXPO 2027
Oberösterreich wird zur Bühne für das Welterbe
09.10.2026

Sätze aus echten Liebesbriefen, manchmal längere Abschnitte
Damit würden sich die Sprachwelten mischen: Shakespeares Sprache in der kraftvollen, bühnentauglichen Übersetzung von Thomas Brasch und die Liebesgeschichten von heute. Viele Generationen haben übrigens mitgemacht.

Nach der Premiere am Samstag, 17. Oktober, steht Shakespeares „Romeo und Julia“ bis zum 7. April 2027 auf dem Spielplan.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
15.10.2026 14:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In Bielefeld sind drei junge Männer bei einem bewaffneten Streit zwischen zwei Gruppen verletzt ...
Streit mit Waffen
Drei Verletzte bei Schüssen in Bielefeld
Die deutsche Arbeitsministerin Bärbel Bas ist zurückgetreten.
„Öffentliche Angriffe“
Deutsche Bärbel Bas tritt als Ministerin zurück
In New York haben ICE-Beamte auf einen Mann in seinem Auto geschossen. Daraufhin gingen Menschen ...
War mit Kind unterwegs
ICE-Beamte schossen in New York auf Autofahrer
Streit zwischen Clans?
Mexiko: Zehn Tote bei Schlägerei in Gefängnis
Pentagon-Chef Pete Hegseth will Nidal Hasan (kleines Bild) öffentlich erschießen lassen.
Wer ist Nidal Hasan?
Dieser Mann soll im Livestream erschossen werden
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unfassbare Verhältnisse: Ekelalarm auf Tiroler Alm
148.149 mal gelesen
Die Wangalm liegt inmitten wundervollen Berge, die Küche ist vollkommen verschmutzt.
Steiermark
Tod durch Notstromgerät: Paar stirbt in Haus
111.378 mal gelesen
Ein Notstromaggregat kann innerhalb weniger Minuten zum Tod führen, wenn es in geschlossenen ...
Ausland
Witwe verschenkt ihre Millionen-Villa am Comer See
98.952 mal gelesen
Im malerischen Ort Varenna am Ostufer des Comer Sees wird eine Villa im Wert von mehr als 1,6 ...
Außenpolitik
Kiew erneut in Flammen – Verbündete schlagen Alarm
1087 mal kommentiert
Kiew wurde erneut schwer von russischen Raketen getroffen …
Innenpolitik
FPÖ-Nein zu Straftäter-Abschiebung in Heimat
886 mal kommentiert
Die Justizanstalten in Österreich sind überfüllt – mit einer Gesetzesnovelle sollen nun ...
Gericht
Richter dafür: René Benko bekommt eine Fußfessel
686 mal kommentiert
Benko – hier bei seinem jüngsten Termin in Innsbruck – bekommt tatsächlich eine Fußfessel.
Mehr Oberösterreich
Wer hat Herz für Igel?
Stachler suchen kühlen Platz für Winterschlaf
Wartelisten gefordert
Entscheidet das Geld über schnelleren OP-Termin?
Schauspielhaus Linz
Die schönste Lovestory der Welt mit neuer Action
Highlights in OÖ
Bunte Events am Wochenende für jede Altersklasse
Aber Tourismus-Minus
Salinen AG mit 13 Prozent plus beim Salz-Geschäft
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf