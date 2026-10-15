Die schönste Lovestory der Welt mit neuer Action

Romeo liebt Julia, beide gehen in den Tod. Die schönste Liebesgeschichte der Welt mit ihrem fatalen Ausgang wird von David Bösch für das Linzer Schauspielhaus neu inszeniert. Er macht aus dem Shakespeare-Klassiker eine Geschichte „voll Liebe und Action“. Und ein junges Liebespaar stellt sich erstmals in Linz vor.
Liebe gegen Hass, Hoffnung gegen Gewalt: Zwischen den verfeindeten Familien Montague und Capulet entflammt eine verbotene Liebe.
Romeo und Julia wagen die Liebe inmitten einer zerstörerischen Fehde. Doch mit jedem Atemzug kommt das junge Paar seinem tragischen Schicksal näher. „Es schwebt immer der Tod über der Geschichte“, bestätigt auch David Bösch. Er inszeniert die berühmteste Liebesgeschichte der Welt, die Shakespeare unsterblich gemacht hat, im Linzer Schauspielhaus. Premiere ist am Samstag.
Zeitlos, aber eher im Heute
Bösch will den Klassiker zeitlos gestalten, daher gibt es sowohl „Fechtkämpfe als auch ein Handy“. „Es wird eine Geschichte voll Liebe und Action.“ Und natürlich gibt es den Balkon: „Man könnte ihn durch eine Leiter ersetzen, aber das wollte ich eben nicht“, bekennt er sich zu dem starken Motiv, das sich das Publikum auch erwartet. Hier gesteht Julia erstmals ihre Liebe, ohne zu wissen, dass Romeo zuhört.
Liebesbriefe aus Oberösterreich fließen ein
Das junge Liebespaar wird von Gemma Vannuzzi und Lukas Spinka gespielt. Sie ist erstmals in einer großen Hauptrolle zu sehen, er ist ein völlig neues Gesicht am Landestheater Linz. Nicht nur ihre Liebesgeschichte ist ein Thema, auch rundherum wird es Techtelmechtel geben. Und Bösch hat Ausschnitte aus echten Liebesbriefen, die im Vorfeld ans Theater eingeschickt wurden, in die Inszenierung eingebaut.
Sätze aus echten Liebesbriefen, manchmal längere Abschnitte
Damit würden sich die Sprachwelten mischen: Shakespeares Sprache in der kraftvollen, bühnentauglichen Übersetzung von Thomas Brasch und die Liebesgeschichten von heute. Viele Generationen haben übrigens mitgemacht.
Nach der Premiere am Samstag, 17. Oktober, steht Shakespeares „Romeo und Julia“ bis zum 7. April 2027 auf dem Spielplan.
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