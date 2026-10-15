Die schönste Lovestory der Welt mit neuer Action

Zeitlos, aber eher im Heute

Bösch will den Klassiker zeitlos gestalten, daher gibt es sowohl „Fechtkämpfe als auch ein Handy“. „Es wird eine Geschichte voll Liebe und Action.“ Und natürlich gibt es den Balkon: „Man könnte ihn durch eine Leiter ersetzen, aber das wollte ich eben nicht“, bekennt er sich zu dem starken Motiv, das sich das Publikum auch erwartet. Hier gesteht Julia erstmals ihre Liebe, ohne zu wissen, dass Romeo zuhört.