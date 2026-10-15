Bunte Events am Wochenende für jede Altersklasse

Es heißt wieder „Bühne frei“ in unserem Bundesland am Wochenende: Kinder dürfen sich etwa auf Pippi Langstrumpf in Linz oder den Grüffelo in Traun freuen. Bei „Bruckner goes Wirtshaus“ darf in Altheim mitgesungen werden, und beim Neumarkter Bockbieranstich gibt es viele Schmankerl. Ein Erlebnis bietet der große Herbstmarkt im Stift Gleink, und ermittelt wird in „Tot ist tot“ in Straßwalchen.