Rezept für hohes Alter: „Anständig und treu leben“

Das Alter führte 402 Jahre Lebenserfahrung in Seniorenwohnhaus Bad Hall zusammen. Vier Damen, die alle bereits ihren 100. Geburtstag gefeiert haben, erzählen von ihrem Leben und verraten ihr persönliches Rezept für das Erreichen eines hohen Alters.
Als Österreich 1925 den Schilling einführte, wurden sie gerade geboren, bei Kriegsende 1945 zählten sie knapp 20 Lenze und das Alter hat sie im Caritas-Seniorenwohnhaus Schloss Hall in Bad Hall zusammengeführt. Margaretha Citroni (101), Maria Geiblinger (101), Josefa Bresenhuber (100) und Emma Zachhuber (100) können zusammen auf stolze 402 Jahre Lebenserfahrung zurückblicken und auf ein insgesamt erfülltes Leben.
Unterschiedliche Lebensmodelle
Während sich Citroni und Geiblinger im Traunviertel niederließen und dort Familien gründeten, wurden Bresenhuber und Zachhuber nach Kriegsende aus deren Heimatorten in Rumänien und dem Böhmerwald nach Österreich vertrieben. Im Seniorenwohnhaus schätzen die betagten Damen Besuche von Angehörigen.
Wie wird man so alt?
Wenn sie an ihre Kindheit denken, ist diese geprägt von harter Arbeit und dem Leben mit vielen Geschwistern. Gefragt nach dem Rezept für ihr hohes Alter antworten die vier wie aus einem Mund: „Anständig und treu leben und viel arbeiten!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.