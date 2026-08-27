Betrunken mit E-Bike von Brücke in Bach gestürzt

Die beiden Österreicher fuhren Donnerstag kurz nach 16 Uhr mit ihren E-Bikes auf der Falzthurnstraße von der Gramai- bzw. Falzthurnalm kommend in Richtung Pertisau. „Dabei kam der 57-Jährige aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und stürzte an einer Holzbrücke über den Falzthurnbach etwa vier bis fünf Meter über die Mauer der Brücke in das Bachbett“, schildert die Polizei den Unfallhergang.