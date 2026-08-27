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Schwer verletzt

Betrunken mit E-Bike von Brücke in Bach gestürzt

Tirol
27.08.2026 21:28
Der Schwerverletzte wurde in die Klinik Innsbruck geflogen.
Der Schwerverletzte wurde in die Klinik Innsbruck geflogen.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Claudia Thurner
Von Claudia Thurner

Böse endete Donnerstagnachmittag ein Mountainbike-Ausflug bei Pertisau am Achensee in Tirol für zwei E-Biker (57, 58). Beide kamen bei der Abfahrt von einer Alm schwer zu Sturz. Einer landete sogar in einem Bach. Laut Polizei war bei den Unfällen Alkohol im Spiel. 

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Die beiden Österreicher fuhren Donnerstag kurz nach 16 Uhr mit ihren E-Bikes auf der Falzthurnstraße von der Gramai- bzw. Falzthurnalm kommend in Richtung Pertisau. „Dabei kam der 57-Jährige aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und stürzte an einer Holzbrücke über den Falzthurnbach etwa vier bis fünf Meter über die Mauer der Brücke in das Bachbett“, schildert die Polizei den Unfallhergang.

Zwei Unfälle zeitgleich
Der 57-Jährige wurde bei dem Absturz schwer verletzt.  Ein zufällig vorbeikommender Wanderer konnte den Unfall beobachten, den Notruf absetzen und Erste Hilfe leisten. Zur selben Zeit kam auch der 58-Jährige kurz vor dem Kreuzungsbereich zur Gernstraße aus bisher unbekannter Ursache zu Sturz. Auch er ist erheblich verletzt.

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Der 57-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Innsbruck geflogen, der 58-Jährige mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert. „Bei den Männern wurde ein positiver Alkomattest durchgeführt“, informiert die Polizei. 

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