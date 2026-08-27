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Röhl: „Das haben wir heute besser gemacht …“

Fußball International
27.08.2026 21:48
Salzburg-Trainer Danny Röhl erklärte, was sein Team heute besser als im Hinspiel gemacht hat.
Salzburg-Trainer Danny Röhl erklärte, was sein Team heute besser als im Hinspiel gemacht hat.(Bild: APA/EXPA/ STEFAN ADELSBERGER)
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Von krone Sport

Red Bull Salzburg steht nach dem 3:0-Sieg gegen Mjällby AIF (Hinspiel 1:0) in der UEFA Europa League. Was für die „Bullen“ im Rückspiel deutlich besser gelaufen ist, erklärte Trainer Danny Röhl nach dem Spiel im Interview mit „ServusTV“.

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Danny Röhl (Salzburg-Trainer): „So eine Qualifikation ist nicht einfach. Im Hinspiel waren wir nicht in allen Phasen souverän, heute haben wir das deutlich besser gemacht – auch wenn wir uns in der ersten Hälfte nicht so viele klare Torchancen erspielt haben, da sind wir ehrlich. Wir hatten schon gemerkt, in der 60. Minute werden die Gegner müder und die Räume gehen auf. Aber das muss man auch nutzen. Das haben wir dann hervorragend gemacht. Es war eine sehr erwachsene defensive Leistung. Das ist eine große Stärke aktuell. Es gefällt mir sehr gut, dass wir sehr konsequent vorwärts verteidigen.“

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Nikolas Veratschnig (Salzburg-Kapitän): „Wir freuen uns richtig, es war unser großes Ziel hier weiterzukommen. Wir haben es richtig souverän heruntergespielt über 90 Minuten. Ich finde es gut, dass wir es in der zweiten Hälfte geschafft haben durchzukommen. Wir haben eine Halbzeit gebraucht, aber wir haben drei Tore gemacht. Genau das ist unser Anspruch.“

Valentin Zabransky (Salzburg-Verteidiger): „Ich bin extrem glücklich, dass wir in der Europa League sind. Ich bin megahappy mit der Defensive. Wir haben echt nicht viele Chancen zugelassen. Es zeichnet uns aus, wenn wir hinten zu null spielen, dass wir vorne die Tore machen können.“

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