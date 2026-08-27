Röhl: „Das haben wir heute besser gemacht …“

Danny Röhl (Salzburg-Trainer): „So eine Qualifikation ist nicht einfach. Im Hinspiel waren wir nicht in allen Phasen souverän, heute haben wir das deutlich besser gemacht – auch wenn wir uns in der ersten Hälfte nicht so viele klare Torchancen erspielt haben, da sind wir ehrlich. Wir hatten schon gemerkt, in der 60. Minute werden die Gegner müder und die Räume gehen auf. Aber das muss man auch nutzen. Das haben wir dann hervorragend gemacht. Es war eine sehr erwachsene defensive Leistung. Das ist eine große Stärke aktuell. Es gefällt mir sehr gut, dass wir sehr konsequent vorwärts verteidigen.“