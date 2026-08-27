Dritter! Sensationelles Debüt von Diessl in Zürich

Welch sensationelles Debüt von Enzo Diessl beim größten Leichtathletik-Meeting der Welt! Der Steirer belegte bei der traditionellen „Weltklasse“ in Zürich über 110 m Hürden mit seiner neuen Saisonbestzeit von 13,22 den großartigen dritten Platz. „Das war mega cool, es hat Riesenspaß gemacht!“
Über das ganze Gesicht strahlend, kam der 22-Jährige zu unserem Interview in die Katakomben des Letzigrund-Stadions. „Das war mein bester Lauf der Saison, ich bin überglücklich!“ Auf der Bahn 2 stürmte er in einem wunderbaren Lauf in 13,22 hinter dem Schweizer Europameister Jason Jopseph (13,11) und dem US-Amerikaner Trey Cunningham (13,19) zu einem souveränen dritten Platz. Reihenweise ließ er zum Auftakt des Hauptprogramms Klasseleute hinter sich (der Hürsensprint war kein Bewerb der Diamond League). Nervös sei er nicht gewesen. „Dafür hatte ich ja gar keine Zeit. Ich habe das Rennen nur genossen!
Viertbeste Zeit seiner Karriere
Nach der EM in Birmingham, wo er Fünfter geworden war, hatte er gewusst: „Ich kann noch mehr. Das wollte ich heute beweisen.“ Und das tat er in toller Art und Weise. Er verbesserte seine Saisonbestleistung von 13,25 um drei Hundertstel – und lief damit seine viertbeste Zeit der Karriere. Schneller war er nur jeweils im Vorjahr mit 13,17 und zweimal mit 13,20.
„Vielleicht geht heuer ja noch mehr!“ Jetzt läuft er zum Saisonausklang noch in Bellinzona und Rovereto. Vielleicht schafft er sogar heuer noch das Direkt-Limit für die WM in Beijing 2027, da sind 13,18 gefordert. Zuzutrauen ist ihm dies nach dieser Vorstellung auf dem legendären Letzigrund allemal.
„Unfassbare Stimmung!“
Natürlich war Enzo Diessl von der unfassbaren Stimmung in Zürich vollkommen begeistert. „Das ist mega cool. Es ist so irrsinnig laut, das Stadion ist ein Traum, die Zuschauer sind phantastisch!“ Nachsatz: „Ich hoffe, ich darf noch mal nach Zürich zurückkommen!“ Nach Platz drei im großen Hürdensprint sicher noch mal…
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