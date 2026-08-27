Dritter! Sensationelles Debüt von Diessl in Zürich

Über das ganze Gesicht strahlend, kam der 22-Jährige zu unserem Interview in die Katakomben des Letzigrund-Stadions. „Das war mein bester Lauf der Saison, ich bin überglücklich!“ Auf der Bahn 2 stürmte er in einem wunderbaren Lauf in 13,22 hinter dem Schweizer Europameister Jason Jopseph (13,11) und dem US-Amerikaner Trey Cunningham (13,19) zu einem souveränen dritten Platz. Reihenweise ließ er zum Auftakt des Hauptprogramms Klasseleute hinter sich (der Hürsensprint war kein Bewerb der Diamond League). Nervös sei er nicht gewesen. „Dafür hatte ich ja gar keine Zeit. Ich habe das Rennen nur genossen!