Enkel musste Todessturz von Opa (79) mitansehen

Schrecklicher Alpinunfall in den Tiroler Bergen! Bei einer Tour zur Kellerjochkapelle in Fügenberg im Zillertal stürzte am Mittwoch ein 79-jähriger Tiroler über einen steilen, felsdurchsetzten Grashang ab. Sein Enkel musste das Unglück mit ansehen.
Es sollte eine gemeinsame Bergtour werden – doch sie endete in einer Tragödie. Der 79-Jährige war am Mittwoch mit seinem Enkel in Fügenberg unterwegs. Ihr Ziel war die Kellerjochkapelle.
Ursache für Unfall noch unklar
Die beiden starteten beim Hecherhaus und gingen über die Kellerjochhütte weiter in Richtung Kapelle. Der Enkel befand sich dabei einige Meter vor seinem Großvater. Plötzlich kam es aus bislang unbekannter Ursache zum schrecklichen Unfall.
Über felsdurchsetzten Grashang gestürzt
„Der 79-Jährige stürzte über einen etwa 40 bis 45 Grad steilen, mit Felsen durchsetzten Grashang talwärts ab“, heißt es seitens der Polizei. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät – er erlitt tödliche Verletzungen.
Ein Großaufgebot an Einsatzkräften wurde daraufhin alarmiert. Neben einem Notarzthubschrauber waren auch ein Polizeihubschrauber mit Alpinpolizisten und eine Polizeistreife im Einsatz. Zudem wurde das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes hinzugezogen, um den Enkel nach dem tragischen Erlebnis zu betreuen.
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