Enkel musste Todessturz von Opa (79) mitansehen

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften wurde daraufhin alarmiert. Neben einem Notarzthubschrauber waren auch ein Polizeihubschrauber mit Alpinpolizisten und eine Polizeistreife im Einsatz. Zudem wurde das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes hinzugezogen, um den Enkel nach dem tragischen Erlebnis zu betreuen.