Project in Kronstorf
These Are the “Secret Files” on the Google Server Farm
The state of Upper Austria is releasing extensive documents regarding the Google data center in Kronstorf. Among them is a purchase agreement between the state and the U.S. corporation for a portion of the site where the server farm is now being built. This sudden transparency is, politically speaking, a leap forward. Krone+ provides access to the documents (see below).
In the summer of 2008, a deal was sealed that is now—18 years later—stirring up controversy: At that time, Google purchased the 70-hectare site in Kronstorf, Upper Austria, where it is now building a data center. The state of Upper Austria sold a small portion of the property to the U.S. corporation—the internet giant needed this portion for access roads to its operational site.
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