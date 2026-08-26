Zauber alter Fotos: Vom Reisebericht zum Selfie

Nach den Napoleonischen Kriegen war es vor allem die Sehnsucht nach neuen Perspektiven, die Herrscherhäuser und Reiche animierte, auf Weltreise zu gehen: eine neue Sicht auf die Welt! Die ersten Weltausstellungen vermittelten sie. Doch wollte man den Zauber Ägyptens, des Orients, Ostasiens, der fremden Kontinente genießen. Etwa als Maria Theresias Tochter Maria Leopoldina nach Brasilien heiratete, sandte Österreich dorthin seine erste große Expedition.