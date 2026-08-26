Rapid: Gewollte Verwirrung und Klarheit vom Punkt

„Der SK Rapid kommentiert keine möglichen Transfers“, wird Sportchef Markus Katzer in einer Aussendung ernst zitiert. Weil Rapids Medien-Chef Peter Klinglmüller eingeweiht war, die wichtige Aktion erfreut unterstützte. Denn es handelt sich um einen Aufruf des „Roten Kreuz“, das um Spenden für Hilfspakete wirbt. Auch für Ronaldo, den Krankenwagen-Fahrer aus Ruanda. Ein Klick auf den QR-Code auf den Plakaten hätte rasch für Klarheit sorgen können. Aber die gewollte Verwirrung sorgte für mehr Aufmerksamkeit ...