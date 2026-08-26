LASK: Geldregen – gibt’s nun spektakulären Deal?

Nach dem 5:1-Wunder gegen Celtic Glasgow am Dienstagabend steht der LASK sensationell in der Champions League. Nun gibt’s einen Geldregen für die Linzer. Bahnt sich noch ein spektakulärer Deal an?
Personell soll sich noch etwas tun, wünscht sich Coach Didi Kühbauer. „Wir brauchen noch Spieler. Wir haben einen kleinen, aber starken Kader. Natürlich ergeben sich jetzt vielleicht andere Möglichkeiten“, spielte er auf die mehr als 18 Millionen Euro an, die nun als Startgeld in die Kassen des Vereins fließen.
Nun bessere Karten
Und als CL-Teilnehmer hat der LASK auf einen Schlag auch ganz andere Argumente bei Verhandlungen. Auch bei Sasa Kalajdzic. Kehrt der ÖFB-Star, der die Linzer im Vorjahr zum Double geschossen hatte und bei den Wolverhampton Wanderers keine Zukunft mehr hat, nun vielleicht zum LASK zurück?
In der „Königsklasse“ könnte er sich mit den besten Kickern messen. Eine reizvolle Aufgabe!
Zahlreiche Interessenten
Fest steht: Mehrere Klubs aus europäischen Top-Ligen zeigen bereits Interesse am 29-Jährigen. Mit OGC Nizza soll laut Sky ein Klub aus Frankreich ein Auge auf den Stürmer geworfen haben. Dazu kommen gleich drei Interessenten aus Italien: Venezia, Sassuolo und Genua. Grätscht nach dem Wunder auf der Gugl der LASK doch nach dazwischen?
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