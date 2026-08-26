LASK: Geldregen – gibt’s nun spektakulären Deal?

Zahlreiche Interessenten

Fest steht: Mehrere Klubs aus europäischen Top-Ligen zeigen bereits Interesse am 29-Jährigen. Mit OGC Nizza soll laut Sky ein Klub aus Frankreich ein Auge auf den Stürmer geworfen haben. Dazu kommen gleich drei Interessenten aus Italien: Venezia, Sassuolo und Genua. Grätscht nach dem Wunder auf der Gugl der LASK doch nach dazwischen?