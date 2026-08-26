LASK-Wunschgegner? „Werden die CL nicht gewinnen!“

Premiere für den LASK! Die Linzer sind nach dem heroischen 5:1-Sieg über Celtic Glasgow im Champions-League-Play-off erstmals in der Königsklasse vertreten. Wunschlos hat Trainer Didi Kühbauer keines.
Am Donnerstagabend erfahren die Oberösterreicher ihre Königsklassen-Gegner. Bei der Auslosung (18 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) werden die Linzer aus Topf 4 gezogen.
„Wenn Real Madrid dabei ist, wunderbar“
Für Kühbauer ist jetzt schon klar: „Wir werden Außenseiter sein.“ Wunschgegner habe er keine. „Wir nehmen eh das, wie es kommt. Und wenn Real Madrid dabei ist, wunderbar. Ich meine, die Champions League werden wir nicht gewinnen, das ist einmal gewiss. Aber wir wollen dann diese Spiele genießen mit dem Publikum.“
Für Adeniran geht Traum in Erfüllung
Auch Torgarant Samuel Adeniran wollte keine Wünsche für die acht Matches in der Ligaphase äußern. „Welche Mannschaften auch immer wir zugelost bekommen, es werden Weltklasse-Mannschaften sein. Und ich werde meinen Kindern eines Tages erzählen können, dass ich gegen die gespielt habe.“
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