Berliner Philharmoniker begeistern mit Petrenko

Dicht im Klang, fein in der Struktur, expressiv in jedem Bogen, kultiviert bis in die letzte Nuance: Die Berliner Philharmoniker sind unter ihrem Chefdirigenten Kirill Petrenko in Höchstform. Das Programm, das sie mit ins Große Festspielhaus gebracht haben und mit dem sie auch auf Tour gehen, umfasst Glanzstücke, in denen Orchester und Dirigent ihre Stärken voll ausspielen können.