Kurioses Ziel: Mit dem Sieg am Titel vorbeirasen!

Noch ungewöhnlicher als der Dreikampf um die Rallye-Staatsmeisterschaft beim Saisonfinale ab Freitag in Niederösterreich ist die Ansage des Abo-Champs Simon Wagner. Der wünscht sich nach zuletzt fünf Titeln in Serie nun gar den zweiten Platz, zumal er die Titelverteidigung ohnenin nicht mehr in der eigenen Hand hat.