Drogen am Lendplatz: Politik sind Hände gebunden

Dem Freiheitlichen schweben gezielte Maßnahmen wie etwa eine verstärkte Präsenz der Ordnungswache am Lendplatz und laufende Evaluierungen der Situation vor. Außerdem möchte er betroffene Anrainer und Betriebe künftig stärker einbinden.

Auf konkrete Lösungsansätze für das aktuelle Problem am Lendplatz müssen Wirte und Anrainer allen Anscheins aber noch warten.