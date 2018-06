Arbeit ohne Sicherheit: Aufstand der Essenskuriere

Konkret hat die Gewerkschaft Fahrradkuriere bei Essenslieferdiensten dazu aufgerufen, im Zuge eines Aktionstages am Dienstag in Köln auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Den Gewerkschaftern sind insbesondere die vielen befristeten Arbeitsverhältnisse in der Branche, eine hohe Zahl von Scheinselbstständigen, und die fehlende Mitbestimmung ein Ärgernis. Sie kritisieren außerdem die starke Überwachung der Mitarbeiter und den Umstand, dass die Lieferanten sich selbst um ihr Material - also Fahrrad, Bekleidung, Smartphone - kümmern müssen.