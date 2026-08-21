Bike kracht nach Überholmanöver gegen Van

Tourenmotorrad schützte Fahrer

Der Biker hatte Glück im Unglück: Er kam mit leichten Verletzungen davon – die massive Konstruktion seines Enduro-Bikes dürfte den Aufprall abgefedert und ihn von schlimmeren Blessuren verschont haben. In dem beteiligten Kleinbus befanden sich eine Mutter und ihre zwei Kinder. Sie wurden durch die heftige Kollision sowie durch die ausgelösten Airbags unbestimmten Grades verletzt.