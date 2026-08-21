Bike kracht nach Überholmanöver gegen Van

Ein missglücktes Überholmanöver endete am Freitagvormittag auf der L205 in Lingenau (Bregenzerwald) mit Blechsalat und vier verletzten Personen, darunter zwei Kinder. Ein Biker streifte nach dem Überholen zunächst einen Pkw, geriet dann in den Gegenverkehr und prallte frontal gegen einen Kleinbus.
Der Motorradfahrer setzte gegen 11 Uhr in Fahrtrichtung Müselbach zum Überholen an. Dabei touchierte er einen Pkw. Durch die Berührung geriet das Motorrad auf die Gegenfahrbahn, wo es frontal mit einem entgegenkommenden Kleinbus zusammenprallte. Bei dem Zusammenstoß schob sich das schwere Tourenmotorrad teilweise unter das beteiligte Unfallfahrzeug.
Tourenmotorrad schützte Fahrer
Der Biker hatte Glück im Unglück: Er kam mit leichten Verletzungen davon – die massive Konstruktion seines Enduro-Bikes dürfte den Aufprall abgefedert und ihn von schlimmeren Blessuren verschont haben. In dem beteiligten Kleinbus befanden sich eine Mutter und ihre zwei Kinder. Sie wurden durch die heftige Kollision sowie durch die ausgelösten Airbags unbestimmten Grades verletzt.
Der Rettungsdienst brachte alle drei Insassen zur weiteren Betreuung ins Spital. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.
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