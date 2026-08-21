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Vier Verletzte

Bike kracht nach Überholmanöver gegen Van

Vorarlberg
21.08.2026 14:04
Die massive Bauweise des Tourenmotorrads dürfte den Motorradfahrer vor schlimmeren Verletzungen ...
Die massive Bauweise des Tourenmotorrads dürfte den Motorradfahrer vor schlimmeren Verletzungen bewahrt haben.(Bild: Shourot Maurice)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Ein missglücktes Überholmanöver endete am Freitagvormittag auf der L205 in Lingenau (Bregenzerwald) mit Blechsalat und vier verletzten Personen, darunter zwei Kinder. Ein Biker streifte nach dem Überholen zunächst einen Pkw, geriet dann in den Gegenverkehr und prallte frontal gegen einen Kleinbus.

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Der Motorradfahrer setzte gegen 11 Uhr in Fahrtrichtung Müselbach zum Überholen an. Dabei touchierte er einen Pkw. Durch die Berührung geriet das Motorrad auf die Gegenfahrbahn, wo es frontal mit einem entgegenkommenden Kleinbus zusammenprallte. Bei dem Zusammenstoß schob sich das schwere Tourenmotorrad teilweise unter das beteiligte Unfallfahrzeug.

Das beteiligte Unfallfahrzeug.
Das beteiligte Unfallfahrzeug.(Bild: Shourot Maurice)
Drohnenaufnahme der Unfallstelle auf der L205.
Drohnenaufnahme der Unfallstelle auf der L205.(Bild: Shourot Maurice)

Tourenmotorrad schützte Fahrer
Der Biker hatte Glück im Unglück: Er kam mit leichten Verletzungen davon – die massive Konstruktion seines Enduro-Bikes dürfte den Aufprall abgefedert und ihn von schlimmeren Blessuren verschont haben. In dem beteiligten Kleinbus befanden sich eine Mutter und ihre zwei Kinder. Sie wurden durch die heftige Kollision sowie durch die ausgelösten Airbags unbestimmten Grades verletzt.

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