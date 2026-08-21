Bregenzer Festspiele auf Zuschauerrekord-Kurs

Insgesamt standen heuer 80 Veranstaltungen am Programm, in 28 ausverkauften Vorstellungen – drei stehen noch aus – werden am Sonntagabend 193.500 Personen „La traviata“ gesehen haben. Festspielpräsident Hans-Peter Metzler sprach von einer „erfolgreichen Saison in jeder Hinsicht“. Intendantin Paasikivi lobte Leidenschaft und Hingabe der Mitwirkenden und des Publikums. Als ein Highlight nannte sie den „Singalong“, bei dem über 6500 Menschen zusammen auf der Festspielhaus-Tribüne im Chor sangen. „Den Geburtstag der Festspiele zu feiern mit allen Musikliebhabern war ein besonderer Moment“, betonte sie. Man habe zudem heuer drei Uraufführungen ermöglicht. Es sei wichtig, als Festival solche Möglichkeiten zu bieten.