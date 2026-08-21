Vom Sternenhimmel ins Morgenlicht am Zafernhorn

Wer früh aufsteht, wird üppig belohnt

Ein besonderes Erlebnis ist es, den Sonnenaufgang auf dem Gipfel zu erleben. Dafür muss man allerdings früh aufbrechen: Spätestens um 3.30 Uhr in der Früh sollte man beim (gebührenpflichtigen) Parkplatz in Faschina gleich gegenüber dem Stafellift starten, um rechtzeitig am Ziel zu sein. Man hält sich zunächst links und wandert an einem Bauernhof vorbei, der Güterstraße folgend. Diese führt recht steil ansteigend bis zur Bartholomäus Alpe, wo die Strecke in einen Wiesenpfad mündet. Auf diesem quert man den Berghang und wandert weiter aufwärts bis zum sogenannten Gumpener Grätle (1840 Meter). Nun wird der Berg quasi halb umrundet, um dann auf der anderen Seite aufzusteigen. Dieser Abschnitt verlangt Trittsicherheit, da der schmale Pfad teilweise von Geröll durchsetzt ist und dann wiederum steil über Felsen ansteigt.