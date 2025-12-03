Am See wächst eine Spiegelwand aus Stahl

„Schon während des ,Freischütz‘ bin ich öfter gefragt worden, ob wir die Beckenkonstruktion auch für ,La traviata‘ behalten werden“, sagt Technik-Direktor Wolfgang Urstadt mit einem Schmunzeln. „Jetzt kann ich bestätigen: Ja, das tun wir. Dahinter entsteht derzeit die sogenannte Spiegelwand.“