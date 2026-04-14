Nachtfahrverbot für Mähroboter könnte Igel helfen

Nicht alles muss perfekt sein

Wer seinen Garten igelfreundlich gestalten möchte, sollte auf wilde Ecken setzen: Laubhaufen, dichte Sträucher oder ungemähte Bereiche bieten Nahrung und Schutz. Ein perfekt gestutzter Rasen mag sauber wirken, ist für Wildtiere jedoch eine ökologische Wüste.



Weniger Mähen, mehr Vielfalt – das rettet Leben. Mit einfachen Maßnahmen können Gartenbesitzer sicherstellen, dass Igel, Frösche und Insekten den Frühling überleben und den Garten als sicheren Lebensraum nutzen. Jeder kleine Schritt zählt, um unsere heimische Tierwelt zu schützen.