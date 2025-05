Mähroboter-Unfall: Anzeige gegen die Mutter

Denn wie sich bei den Ermittlungen herausstellte, hat die Mutter die Situation falsch eingeschätzt. Der Mähroboter war schon in Betrieb, als das Kind auf der Decke in die Wiese gelegt wurde und anschließend vom Mähroboter erfasst und schwer verletzt wurde. Wie berichtet, wurde das Baby nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum nach Salzburg geflogen. Dort wurde es an der Hand und den Fingern operiert. Die Operation sei nach ersten Informationen gut verlaufen.