Dreiste Diebe stahlen Bargeld und teure E-Bikes

Dort hatten sie es zwei E-Bikes abgesehen. Es handelt sich um Bikes der Marke Stereo Hybrid ONE44 EXC 800, Farbe Grün bzw. Cube Stereo Hybrid ONE44 Pro 800, Farbe Rosa. Beide Räder waren miteinander mit einem Fahrradschloss gesichert. Der Schaden beläuft sich auf ebenfalls mehrere Tausend Euro.