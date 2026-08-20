Dreiste Diebe stahlen Bargeld und teure E-Bikes

In Innsbruck und in Hall in Tirol schlugen bislang unbekannte Einbrecher zu. Dort erbeuteten sie in einem Gastrobetrieb eine ordentliche Summe Bargeld und zudem zwei E-Bikes. Der Schaden ist in beiden Fällen enorm.
Die Unbekannten sorgten in Innsbruck in einem Gastronomiebetrieb für Aufsehen. Dort brachen sie zwischen 13. und 10. August gewaltsam ein und hatten es auf Bargeld abgesehen.
Aus der Lokalität in der Höttinger Au erbeuteten sie schließlich mehrere Tausend Euro. Die Erhebungen durch die zuständige Polizeidienststelle laufen.
E-Bikes aus Tiefgarage gestohlen
Nicht minder ist der Schaden, den Diebe in einer Tiefgarage eines Mehrparteienhauses in Hall angerichtet haben. Zwischen 18. und 19. August verschafften sich Unbekannte Zugang in die Garage.
Dort hatten sie es zwei E-Bikes abgesehen. Es handelt sich um Bikes der Marke Stereo Hybrid ONE44 EXC 800, Farbe Grün bzw. Cube Stereo Hybrid ONE44 Pro 800, Farbe Rosa. Beide Räder waren miteinander mit einem Fahrradschloss gesichert. Der Schaden beläuft sich auf ebenfalls mehrere Tausend Euro.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.