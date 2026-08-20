Auffahrunfall in Tunnel forderte einen Verletzten

Drei Pkw waren am Donnerstagnachmittag auf der Tiroler Inntalautobahn im Roppener Tunnel in einen Auffahrunfall verwickelt. Mindestens eine Person wurde dabei verletzt. Der Tunnel musste rund eine Stunde gesperrt werden.
Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 16.15 Uhr. Der Tunnel wird derzeit nur einspurig und im Gegenverkehr geführt. Ein 45-jähriger Österreicher war gemeinsam mit seiner Partnerin (47) in Fahrtrichtung Westen unterwegs. Hinter dem Wagen fuhren zwei weitere Pkw, gelenkt von einem 41-jährigen Österreicher und einem 30-jährigen Weißrussen.
Auffahrunfall mit drei Autos
„Als der vorderste Lenker sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen musste, konnten die beiden nachfolgenden Lenker nicht mehr rechtzeitig reagieren“, heißt es seitens der Polizei. Es kam zu einem Auffahrunfall.
Alle Beteiligen ins Spital gebracht
Nach derzeitigen Erhebungen wurde zumindest eine Person verletzt. Alle Unfallbeteiligten wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Abklärung in das Krankenhaus nach Zams gebracht. An den drei Pkw entstand erheblicher Sachschaden.
Großeinsatz im Tunnel
Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten wurde der Roppener Tunnel für etwa eine Stunde vollständig gesperrt. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Silz mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften sowie die Kollegen aus Imst mit vier Fahrzeugen und 24 Mann. Auch die Asfinag war mit einem Fahrzeug und zwei Mitarbeitern vor Ort. Weiters standen die Rettung Mötz, die Rettung Imst, ein Notarzteinsatzfahrzeug aus Telfs sowie zwei Polizeistreifen im Einsatz.
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