Auffahrunfall in Tunnel forderte einen Verletzten

Großeinsatz im Tunnel

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten wurde der Roppener Tunnel für etwa eine Stunde vollständig gesperrt. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Silz mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften sowie die Kollegen aus Imst mit vier Fahrzeugen und 24 Mann. Auch die Asfinag war mit einem Fahrzeug und zwei Mitarbeitern vor Ort. Weiters standen die Rettung Mötz, die Rettung Imst, ein Notarzteinsatzfahrzeug aus Telfs sowie zwei Polizeistreifen im Einsatz.