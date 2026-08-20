Tiefe Dürre-Gräben | Zugrunde richten

Zugrunde richten. Doch den Graben zwischen Bauern und Wirtschaft zu überbrücken, das gelingt dem schwachen ÖVP-Landwirtschafts- und Umweltminister Norbert Totschnig nicht. Die Herkulesaufgabe bleibt Bundeskanzler Christian Stocker. Wenn er nicht Frieden im türkis-schwarzen Haus schaffen kann, dann ist Feuer nicht nur am eigenen, sondern auch am Koalitionsdach. Können die tiefen Risse in der Koalition dazu führen, dass sie zerbricht? Polit-Professor Peter Filzmaier hält es für sehr unwahrscheinlich, weil das „pures Harakiri“ wäre. Der Duden erläutert uns „Harakiri“ als „sich gesellschaftlich, politisch, wirtschaftlich zugrunde richten“. Ja, da hat Filzmaier schon recht, dass das Zerbrechenlassen der Regierung Harakiri wäre. Aber wir haben hierzulande schon zu viel politisches Harakiri, zu viel zugrunde richten erlebt, um es auszuschließen.