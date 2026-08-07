Unwetter: Überflutungen, Muren, Brücke weggerissen

Brücke auf Höhenweg weggerissen

Im Zillertal waren aber nicht nur Feuerwehren gefordert, sondern auch Bergretter. Die Bergrettung Ginzling wurde gegen 13 Uhr in den Floitengrund alarmiert. Zwischen 20 und 30 Wanderer konnten den Berliner Höhenweg nicht mehr passieren, nachdem eine Brücke zwischen der Berliner Hütte und der Greizer Hütte vermutlich in der Nacht von den Wassermassen weggerissen worden war.