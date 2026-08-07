Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

30 Wanderer „gefangen“

Unwetter: Überflutungen, Muren, Brücke weggerissen

Tirol
07.08.2026 09:06
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Heftige Unwetter mit Starkregen, Sturm und stellenweise auch Hagel lösten  Donnerstagabend auch in Teilen Tirols zahlreiche Einsätze aus. Im Zillertal gingen Muren ab, in Ginzling mussten Wanderer in Sicherheit gebracht werden, nachdem eine Brücke weggerissen worden war. Ausrückungen gab es unter anderem auch in Kitzbühel, Fritzens und Innsbruck.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Anhaltende und teils heftige Niederschläge führten im Zillertal binnen kürzester Zeit zu gleich mehreren Murenabgängen. Zwischen 17.50 und 18.45 Uhr wurden etwa in den Gemeinden Tux und Brandberg insgesamt gleich drei Muren verzeichnet, berichtete die Polizei.

Im Bereich „Waldhütte“ in Tux verschüttete eine kleinere Mure die Gemeindestraße. Die Straße konnte rasch geräumt werden und blieb ohne längere Sperre passierbar. Personen kamen nicht zu Schaden, Sachschäden wurden nicht festgestellt.

Mure: Autolenker ging zu Fuß zur Bushaltestelle
Deutlich größere Auswirkungen hatte ein Murenabgang im Bereich der Marchklamm. Dort verschütteten Geröll und Erdreich auf einer Breite von rund 20 Metern und einer Höhe von etwa fünf Metern die Schlegeisstraße. Ein Pkw-Lenker konnte seine Fahrt ins Tal nicht mehr fortsetzen.

Mure bei der Schlegeisstraße
Mure bei der Schlegeisstraße(Bild: ZOOM Tirol)
Mure bei der Schlegeisstraße
Mure bei der Schlegeisstraße(Bild: ZOOM Tirol)

Er ging zu Fuß zur Staumauer und fuhr von dort aus mit einem Linienbus ins Tal. Nach Angaben der Feuerwehr Ginzling kann die Straße erst am Freitag vollständig geräumt werden, hieß es.

Weiterer Murenabgang bei Brandberg
Ein weiterer Murenabgang ereignete sich gegen 18.45 Uhr in Brandberg auf Höhe Zillergrund 60 in Richtung Häusling. Die Straße wurde verschüttet und war vorübergehend unpassierbar. Die Feuerwehr Brandberg war während der Nacht mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Eine zunächst eingeschlossene Person konnte in Sicherheit gebracht werden. Das genaue Schadensausmaß wird erst nach Abschluss der Räumungsarbeiten erhoben.

Ein geplanter Kontrollflug des Polizeihubschraubers musste wegen des anhaltenden Starkregens abgebrochen werden.

Brücke auf Höhenweg weggerissen
Im Zillertal waren aber nicht nur Feuerwehren gefordert, sondern auch Bergretter. Die Bergrettung Ginzling wurde gegen 13 Uhr in den Floitengrund alarmiert. Zwischen 20 und 30 Wanderer konnten den Berliner Höhenweg nicht mehr passieren, nachdem eine Brücke zwischen der Berliner Hütte und der Greizer Hütte vermutlich in der Nacht von den Wassermassen weggerissen worden war.

Zitat Icon

Fünf Mitglieder der Bergrettung begleiteten die Wanderer über einen Umweg und eine Notbrücke sicher über den Bach.

Die Alpinpolizei

„Fünf Mitglieder der Bergrettung begleiteten die Wanderer über einen Umweg und eine Notbrücke sicher über den Bach“, berichtete die Polizei. Anschließend hätten die Wanderer ihre Tour fortsetzen können. Verletzt wurde niemand. Die Hüttenwirte der Berliner und Greizer Hütte sowie die Verantwortlichen der ARGE Höhenwege wurden über die Situation informiert.

Überschwemmungen im Raum Kitzbühel
Auch der Raum Kitzbühel wurde Donnerstagabend von einem heftigen Starkregenereignis getroffen. Im Ortsteil Gundhabing trat ein Bach über die Ufer und verursachte mehrere Überflutungen. „Die Bundesstraße zwischen Gundhabing und dem Lagerhaus wurde von den Wassermassen überspült. Betroffen waren zudem zahlreiche Wohnhäuser sowie Gewerbe- und Industriebetriebe“, berichtete die Feuerwehr Kitzbühel.

Bilder aus Kitzbühel:

Eine Unterführung musste von Schlamm und Wasser befreit werden. Zusätzlich wurden die Radwege in Richtung Reith und Aurach gesperrt.

Die Feuerwehr Kitzbühel wurde bei den umfangreichen Einsätzen von der Feuerwehr Reith bei Kitzbühel sowie vom Stadtbauhof, den Stadtwerken Kitzbühel, der Straßenmeisterei, der Kläranlage, der Firma Mauracher mit Baggern und der Gemeindeeinsatzleitung unterstützt. „Insgesamt arbeiteten die Einsatzkräfte zwölf Einsatzstellen mit Tauchpumpen und Wassersaugern ab“, so die Stadtfeuerwehr Kitzbühel.

Lesen Sie auch:
Insbesondere für das Tiroler Unterland gilt die Warnung.
Warnstufe orange
Starkregen, Sturm: Jetzt Unwetterwarnung für Tirol
06.08.2026
Abkoch-Empfehlung
Unwetter: Trinkwasser in Tiroler Ort verunreinigt!
06.08.2026
Der Morgen danach
Verheerende Unwetter richteten massive Schäden an
07.08.2026

Auch in Innsbruck Unwetter-Einsätze
In Innsbruck mussten indes Feuerwehrleute im Bereich der Innenstadt sowie in den Stadtteilen Reichenau und Olympisches Dorf wegen einiger überfluteter Keller ausrücken. Dasselbe galt etwa für den Raum Wattens, Fritzens und Kolsass im Bezirk Innsbruck-Land.

Überflutung in Fritzens.
Überflutung in Fritzens.(Bild: ZOOM Tirol)

„Orange Unwetterwarnung“ ausgegeben
Die Geosphere Austria hatte am Donnerstagvormittag eine sogenannte „orange Unwetterwarnung“ für das Tiroler Unterland bzw. Gebiete östlich von Innsbruck ab Mittag bis in die Abendstunden ausgegeben. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
07.08.2026 09:06
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
TirolZillertalKitzbühelInnsbruck
PolizeiFeuerwehr
ÜberflutungMurenabgangUnwetterHagel
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Der Uttendorfer Tobersbach bahnte sich seinen Weg durch den Ort und über die Felder.
Zahlreiche Einsätze
Bach wurde in Pinzgauer Ort zu reißendem Fluss
Cloud, KI & Daten:
Wem gehört Österreichs digitale Zukunft?
Wut als Strategie?
Warum wir lieber Schuldige suchen als Lösungen
In der Nacht auf Mittwoch ist am Flughafen Leipzig/Halle eine Drohne entdeckt worden. Die ...
Sprengstoff-Alarm
Drohne mit Zünder legt Flughafen Leipzig lahm
Lange OP-Wartezeiten
Ärzte: „Wir betreiben derzeit Krisenmanagement“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Erneuter Allzeit-Rekord ++ Hitze noch nicht vorbei
158.897 mal gelesen
Am Donnerstag wird es zwar nicht mehr ganz so heiß, aber die Hitze-Gefahr ist noch nicht ...
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
156.058 mal gelesen
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Niederösterreich
500 Helfer kämpfen bei Gluthitze gegen Inferno
139.451 mal gelesen
Rund 500 Helfer bekämpfen den Waldbrand im Bezirk Neunkirchen.
Innenpolitik
Kanzler empört mit Sager über Kinderbetreuung
1612 mal kommentiert
Drei Tage vor dem Equal Pension Day erklärte Bundeskanzler Christian Stocker, dass ...
Österreich
Erneuter Allzeit-Rekord ++ Hitze noch nicht vorbei
1477 mal kommentiert
Am Donnerstag wird es zwar nicht mehr ganz so heiß, aber die Hitze-Gefahr ist noch nicht ...
Innenpolitik
Kanzler entschuldigt sich: „Der Satz ist falsch“
1151 mal kommentiert
Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) entschuldigte sich für seine Aussage. 
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf